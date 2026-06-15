Фура перекрыла движение на трассе М‑12 в Вадском округе

Авария произошла в понедельник, 15 июня, в 12.33 на 468-ом километре федеральной трассы. 41-летний водитель фуры «Скания» с полуприцепом на скользской дороге после дождя не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение на дороге. Автомобилист получил травмы, но от госпитализации отказался.