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Каменско-Днепровский округ в Запорожской области обесточен после атак ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области, полностью его обесточив, сообщили в администрации округа.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области, полностью его обесточив, сообщили в администрации округа.

«Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру во всем регионе отсутствует электроснабжение», — уточняют местные власти.

Также, по словам чиновников, из-за обстрела со стороны ВСУ отсутствует газоснабжение в селе Ивановка и Благовещенка.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что энергетики делают все возможное для стабилизации напряжения в сетях, поврежденных противником, а ремонтно-восстановительные работы не останавливаются несмотря ни на что.

«Отключения электроэнергии могут повторяться. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях», — подчеркнул господин Балицкий.

По данным властей Запорожской области, за прошедшие сутки ВСУ 13 раз атаковали их мирные населенные пункты. Пострадали четыре человека, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и ряда автомобилей.