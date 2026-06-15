62-летняя калининградка потеряла более 3 млн, поверив запугиваниям мошенников

В Калининграде телефонные мошенники убедили пенсионерку отдать им деньги, запугав женщину "уголовной ответственностью. В результате потерпевшая потеряла более 3 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Калининградке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками портала государственных услуг и правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили потерпевшей о якобы совершаемых от ее имени противоправных финансовых операциях. Чтобы избежать уголовной ответственности и сохранить сбережения, женщине было предложено перевести деньги на «безопасный счет».
Следуя указаниям, калининградка через банкомат перечислила по указанным реквизитам свыше 3,2 млн рублей. Большая часть суммы являлась личными накоплениями женщины, а 950 тысяч рублей она заняла у знакомых. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
В полиции вновь напоминают: сотрудники банков, государственных структур и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные» или «резервные» счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальным телефонам.