62-летняя калининградка потеряла более 3 млн, поверив запугиваниям мошенников

В полиции вновь напоминают: сотрудники банков, государственных структур и правоохранительных органов никогда не требуют переводить деньги на «безопасные» или «резервные» счета. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией по официальным телефонам.