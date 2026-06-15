Суд взыскал компенсацию за нанесение травмы школьнице в Павлове

Павловский горсуд взыскал компенсацию морального вреда за нанесение травмы школьнице. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Установлено, что трое школьников задержали девочку после урока. Один из ребят толкнул девочку, и та упала. В результате она получила травмы средней степени тяжести.
Суд взыскал с каждого из трех школьников по 30 тыс. рублей. Со школы — 210 тыс. рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании избиения нижегородской школьницы.