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Суд взыскал компенсацию за нанесение травмы школьнице в Павлове

Решение суда в законную силу не вступило.

Павловский горсуд взыскал компенсацию морального вреда за нанесение травмы школьнице. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что трое школьников задержали девочку после урока. Один из ребят толкнул девочку, и та упала. В результате она получила травмы средней степени тяжести.

Суд взыскал с каждого из трех школьников по 30 тыс. рублей. Со школы — 210 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что Бастрыкину доложат о расследовании избиения нижегородской школьницы.