«Работала с 12 лет без денег и отпуска»: Пожилую домработницу вызволили из полувекового рабства

Даже после выхода на пенсию в 2015 году её положение не изменилось, и она продолжала выполнять всё ту же работу, но уже совершенно бесплатно. Формально у неё имелась трудовая книжка и начислялась зарплата, вот только доступа к собственным деньгам она никогда не имела. После вмешательства инспекторов ей присудили компенсацию в 1,7 миллиона реалов, или 23,6 миллиона рублей, за неоплаченный труд и неиспользованные отпуска, а также отдельную выплату за моральный ущерб.