Карантин по бешенству введен в подмосковных Мытищах и Ступино

Помимо очагов, ряд населенных пунктов в обоих округах признали неблагополучными по бешенству. В Мытищах к ним отнесли деревни Чиверево, Жостово, Сорокино и Осташково, поселки Жостово и Туристический, а также пансионат «Клязьминское водохранилище». В Ступино в список вошли деревни Ивантеево, Бессоново, Коледино, Миняево, Мякинино, Орехово, Чиркино, Фоминка, Шманаево и Щербинино, а также село Городня.