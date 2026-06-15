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За день над регионами России сбили 74 украинских БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны в течение дня — с 8 утра до 8 вечера по московскому времени — успешно нейтрализовали 74 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Аппараты были обнаружены и ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

До этого сообщалось, что в приграничной зоне Курской области FPV-дрон атаковал магазин в слободе Белая Беловского района. В результате удара пострадали двое: 43-летний мужчина получил осколочные ранения ног, а 16-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму. Обоих госпитализировали.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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