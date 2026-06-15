«Отжимал» земли и разорял банки: за что 20 лет судили бизнесмена Бойко-Великого

Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий вышел на свободу после отбытия наказания за растрату. Его судили за выдачу липовых кредитов на 89 миллионов рублей от имени банка «Кредит-Экспресс». До этого мужчину обвиняли в мошенничестве с землей. Разбирательства тянулись с 2006 года, уголовное дело несколько раз закрывали и снова возбуждали. В итоге Бойко-Великого приговорили к 15,5 года лишения свободы, но освободили от отбытия наказания. Ранее он был известен как «православный бизнесмен-просветитель», который намеревался переженить всех своих сотрудников. «Вечерняя Москва» разбиралась в этой запутанной истории.
Бизнес и выходки Бойко-Великого.
Василий Бойко родился в 1959 году в Москве. После окончания школы он отучился на физика-ядерщика в Московском инженерно-физическом институте, в начале карьеры работал инженером на научно-производственном предприятии «Астрофизика», затем был научным сотрудником в Институте ядерной физики МГУ. Также мужчина увлекался историей.
В 1992 году Бойко вместе с женой Анной, отцом и матерью основал инвесткомпанию «Вашъ Финансовый попечитель», возглавив ее. Позднее эта фирма оказывалась в центре нескольких скандалов. Например, в 90-е годы она скупила более 25 процентов акций Братского алюминиевого завода и в течение нескольких лет блокировала его работу, чтобы таким образом установить над ним полный контроль. В итоге Бойко продал акции дороже их изначальной цены. Помимо инвестиций компания «Вашъ Финансовый попечитель» занималась скупкой недвижимости. В частности, она владела в Москве торговым комплексом «Электроника на Пресне» и рестораном «Венеция».
С 2000 по 2001 год Бойко был членом совета директоров «Иркутскэнерго». На этом посту он помог бизнесмену Олегу Дерипаске купить блокирующий 25-процентный пакет акций предприятия. Еще 13 процентов акций он продал возглавляемой бизнесменом Владимиром Потаниным инвесткомпании «Интеррос». Затем с 2002 по 2003 год Бойко работал исполнительным директором компании «Росэнергоатом» и параллельно возглавлял совет директоров фирмы «Севзапатомэнергострой», которая была генподрядчиком строительства третьего энергоблока Калининской АЭС.
В 2003 году Бойко занял посты председателя совета директоров «Вашего Финансового попечителя» и президента крупнейшего агрохолдинга «Русское молоко». А в 2006-м мужчина принял участие в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», который позднее принял участие в строительстве четвертого энергоблока Калининской АЭС.
Параллельно Бойко занимался общественной и просветительской деятельностью. В 2009 году он принял участие в создании «Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого» и стал его президентом. Еще через несколько месяцев он сменил фамилию на Бойко-Великий. Также бизнесмен был награжден орденом Сергия Радонежского, дважды был лауреатом премии «Персона года» и премии имени Столыпина в области экономики и финансов.
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Еще Бойко-Великий был известен своими эксцентричными выходками. В 2010 году он обязал всех сотрудников «Вашего Финансового попечителя» пройти курс «Основы православной культуры». Также мужчина намеревался обвенчать всех работников и запретить им делать аборты. В 2011 году он отменил для своих сотрудников выходные дни 8 Марта и 23 Февраля, заявив, что эти даты якобы никак не связаны с успехами России. В 2014 году продукция бренда «Рузское молоко» (принадлежит «Русскому молоку») стала поступать в магазины с перечеркнутыми и нечитаемыми штрихкодами, так как Бойко-Великий считал это «знаком антихриста».
Первые претензии к Бойко-Великому.
Пока Бойко-Великий занимался бизнесом и общественной деятельностью, в 2006 году в его отношении возбудили уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. По версии следствия, в 2002 году бизнесмен создал преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет по поддельным документам переоформляло на себя земельные участки в Подмосковье, дробило их и продавало по завышенной цене. Некоторые земли сообщники использовали в собственных целях.
— На полученных землях предприниматель (Бойко-Великий — прим. «ВМ») планировал реализовать масштабный проект по строительству элитной курортной зоны «Рузская Швейцария», включающей в себя коттеджные поселки, гостиницы, аэроклуб, бизнес-центр и поля для гольфа, — писал «Коммерсантъ».
1 февраля 2007 года Бойко-Великого объявили в розыск. Бизнесмен тем временем был на отдыхе в Греции. Спустя две недели, когда мужчина вернулся в Россию, его задержали в московском ресторане спецназовцы с автоматами. По решению суда предпринимателя заключили в СИЗО.
В ноябре 2008 года Бойко-Великий заплатил на тот момент рекордные 50 миллионов рублей в качестве залога и вышел из СИЗО. После освобождения мужчина встретился с журналистами и заявил о своей невиновности. Бизнесмен подчеркнул, что уголовное преследование в его отношении начал некий «враг рода человеческого и его слуги из сатанинских сект».
Затем начались многолетние судебные тяжбы. Бойко-Великого то снова заключали в СИЗО, то переводили под домашний арест, потом снова отправляли за решетку. Потом дело переквалифицировали по статье «Организация преступного сообщества» (ОПС). В 2020 году расследование прекратили из-за нового закона, запрещающего уголовное преследование за создание ОПС, если это было связано с предпринимательской деятельностью. Спустя еще некоторое время расследование возобновили.
Дело с банком «Кредит-Экспресс».
Летом 2019 года Бойко-Великого арестовали по новому уголовному делу. На этот раз бизнесмена обвинили в растрате 89 миллионов рублей, принадлежавших банку «Кредит-Экспресс».
Согласно материалам уголовного дела, с 2013 по 2018 год, когда Бойко-Великий уже был под следствием, он вместе с руководителями банка оформлял липовые договоры кредитования. В качестве получателей денег указывали либо созданные ими фирмы-однодневки, либо бывших клиентов «Кредит-Экспресса». Полученные средства преступники выводили, обналичивали и делили между собой.
В октябре 2023 года Бойко-Великого признали виновным в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы.
Второй приговор и освобождение.
Тем временем продолжалось расследование по первому делу Бойко-Великого о создании преступного сообщества. На протяжении почти всех этих разбирательств бизнесмен находился в СИЗО.
В феврале 2026 года предпринимателю наконец вынесли второй приговор. Мужчине назначили 15,5 года лишения свободы. При этом прокурор запрашивал для него 19 лет тюрьмы, но суд учел личные достижения Бойко-Великого — даже находясь за решеткой, бизнесмен писал научные труды, посвященные России XVI и XX веков.
Сразу после вынесения приговора фигурантов дела освободили в зале суда. Дело в том, что у них истекли сроки привлечения к уголовной ответственности. Лишь Бойко-Великий остался под стражей, так как ему нужно было отбыть первый приговор.
Дело экс-депутата Джулая: долгострои в Новосибирске, 800 дольщиков без жилья, арест 1,3 миллиарда.
— Всех остальных фигурантов, кто получил до 15 лет колонии, освободили в зале суда, остался только Василий Вадимович (Бойко-Великий — прим. «ВМ»), которому по первому приговору осталось отбыть четыре месяца, — объяснил один из участников процесса.
Бизнесмена не стали переводить в исправительную колонию. Оставшийся срок он отбыл в московском СИЗО № 1 «Матросская тишина». 15 июня 2025 года стало известно об его освобождении. Мужчина по-прежнему настаивает на своей невиновности и надеется, что однажды его реабилитируют.
— Василий Вадимович (Бойко-Великий — прим. «ВМ») уверен в том, что рано или поздно обвинительные приговоры в отношении него будут полностью отменены за отсутствием доказательств его вины и по ряду других процессуальных оснований, — приводит слова представителя защиты Бойко-Великого ТАСС.
В декабре 2025 года, почти под Новый год, из исправительной колонии освободился бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов после 12,5 года тюремного заключения. В 2013-м его отстранили от должности и обвинили в коррупции. Экс-градоначальник называл свое дело сфальсифицированным и считал, что его «убрали как неудобного мэра». В колонии его считали склонным к суициду.