«Отжимал» земли и разорял банки: за что 20 лет судили бизнесмена Бойко-Великого

Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий вышел на свободу после отбытия наказания за растрату. Его судили за выдачу липовых кредитов на 89 миллионов рублей от имени банка «Кредит-Экспресс». До этого мужчину обвиняли в мошенничестве с землей. Разбирательства тянулись с 2006 года, уголовное дело несколько раз закрывали и снова возбуждали. В итоге Бойко-Великого приговорили к 15,5 года лишения свободы, но освободили от отбытия наказания. Ранее он был известен как «православный бизнесмен-просветитель», который намеревался переженить всех своих сотрудников. «Вечерняя Москва» разбиралась в этой запутанной истории.