В Крымском районе ввели режим ЧС муниципального характера из-за наводнения

Власти Крымского района Кубани приняли решение о расширении режима чрезвычайной ситуации на весь муниципалитет из-за продолжающегося затопления территории, сообщает администрация в своем канале в Max. Река Кубань размыла дамбу в районе хутора Западного, прорыв увеличивается и уже достиг ширины 100 м.