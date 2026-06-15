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На выезде из Калининграда столкнулись три автомобиля

Пострадав водитель «Фольксвагена».

Источник: Комсомольская правда

На Советском проспекте на выезде из Калининграда столкнулись три автомобиля. О ДТП, которое произошло 15 июня, рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Водитель «Тойоты» при перестроении врезался в «Фольксваген» и «Мерседес». В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксвагена» получил травмы.

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