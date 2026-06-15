На Советском проспекте на выезде из Калининграда столкнулись три автомобиля. О ДТП, которое произошло 15 июня, рассказали в пресс-службе ГИБДД.
Водитель «Тойоты» при перестроении врезался в «Фольксваген» и «Мерседес». В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель «Фольксвагена» получил травмы.
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Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше