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Депутат обратился в СК из-за «мертвых душ» в квартире на Урале

Депутат Государственной думы, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин направил запрос в Следственный комитет. Поводом послужила информация о дистанционной регистрации 57 человек в квартире жительницы Екатеринбурга через портал госуслуг. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил Сидякин, широкий общественный резонанс вызвала ситуация, при которой жительница Екатеринбурга выяснила, что в ее двухкомнатной квартире были зарегистрированы десятки граждан из Ингушетии.

«Направил депутатский запрос в Следственный комитет. Уголовное дело должно быть возбуждено, виновные найдены и наказаны, а жительница избавлена от долгов за “мертвые души”», — заявил депутат.

По словам Сидякина, после регистрации посторонних лиц женщина стала получать счета за коммунальные услуги на сумму около 50 тыс. рублей.

Кроме того, как отметил парламентарий, часть зарегистрированных граждан обратилась в отделение Социального фонда для оформления пособий на 85 детей. «Уголовное дело пока не возбуждено. Считаю, что пройти мимо такой ситуации — это путь к тому, что завтра также “пропишут” табор в любой из ваших квартир», — подчеркнул он.

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