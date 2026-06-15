Украинца и румына признали виновными в поджоге дома Стармера

По данным издания, в суде Олд-Бейли заявили, что мужчины выполняли указания контакта в Telegram под именем El Money. В мае прошлого года в районе Кентиш-Таун на севере Лондона подожгли Toyota RAV4, которая ранее принадлежала Стармеру. Через несколько дней огонь вспыхнул у двери квартиры в Ислингтоне, где политик прежде жил, а затем атаке подвергся его дом в избирательном округе.