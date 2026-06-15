Сотрудники МЧС в Подмосковье 38 раз выезжали на тушение пожаров 14 июня

В частности, 13 июня в 20:47 в МЧС поступила информация о пожаре в дачном доме в муниципальном округе Истра. По прибытии пожарных наблюдалось горение постройки по всеЙ площади. В 23:18 огонь был локализован на площади 200 кв. м. В 23:53 ликвидировано открытое горение. В 3:32 14 июня пожар был потушен. К тушению объекта привлекли 15 сотрудников и четыре единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.