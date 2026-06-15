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Сотрудники МЧС в Подмосковье 38 раз выезжали на тушение пожаров 14 июня

Подмосковные спасатели 38 раз выезжали на тушение пожаров в воскресенье, 14 июня. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Подмосковья: 38 раз выезжали на тушение пожаров, на которых эвакуированы 20 человек; шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, на которых пострадали четыре человека, спасен один человек», — рассказали в пресс-службе.

В частности, 13 июня в 20:47 в МЧС поступила информация о пожаре в дачном доме в муниципальном округе Истра. По прибытии пожарных наблюдалось горение постройки по всеЙ площади. В 23:18 огонь был локализован на площади 200 кв. м. В 23:53 ликвидировано открытое горение. В 3:32 14 июня пожар был потушен. К тушению объекта привлекли 15 сотрудников и четыре единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

«На водных объектах в регионе произошли два происшествия: городской округ Серпухов, Пущино, река Ока. По словам очевидцев, мужчина во время рыбалки поскользнулся и упал в воду с обрыва. Велись поиски водолазами СПСО ГКУ “Мособлпожспас” и спасателями МУ “АСС Юпитер”. 15 июня 2026 года поиски возобновятся. Орехово-Зуевский городской округ, Куровское, ул. Суворова, пожарный пруд. Из воды силами СПСО ГКУ “Мособлпожспас” извлечено тело мужчины 1968 года рождения. Тело погибшего передано в Орехово-Зуевский морг», — подчеркнули в ведомстве.

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