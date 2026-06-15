Кобзев: Предварительная причина падения Ту-22М3 под Иркутском — отказ двигателей

Отказ двигателей стал предварительной причиной крушения военного самолета Ту-22М3 в Иркутской области. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
— Предварительно, причина крушения — отказ двигателей, — отметил он.
Кобзев также добавил, что члены экипажа упавшего самолета доставлены в больницу, их жизни сейчас ничего не угрожает.
— Сейчас они проходят обследования. По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа — легкой степени тяжести, одного — средне тяжелое, — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел днем 15 июня: самолет Ту-22М3 разбился возле города Свирск под Иркутском. Очевидцы отметили, что члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах. В Министерстве обороны РФ подтвердили, что экипаж успел катапультироваться во время крушения. Позже в Сети появились кадры крушения Ту-22М3.