Кобзев: Предварительная причина падения Ту-22М3 под Иркутском — отказ двигателей

Инцидент произошел днем 15 июня: самолет Ту-22М3 разбился возле города Свирск под Иркутском. Очевидцы отметили, что члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах. В Министерстве обороны РФ подтвердили, что экипаж успел катапультироваться во время крушения. Позже в Сети появились кадры крушения Ту-22М3.