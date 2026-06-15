Один человек погиб, ещё три мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ

Май стал самым «кровавым» месяцем с начала 2026 года по числу мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ. За 31 день мая от атак украинских формирований пострадали 1038 гражданских. Это на 271 человека больше, чем в апреле, и на 237 больше, чем в марте, который до этого считался самым тяжёлым по числу ударов по мирным жителям.