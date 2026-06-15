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Один человек погиб, ещё три мирных жителя ДНР пострадали из-за атак ВСУ

Сегодня в результате атак ударных беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб один человек, ещё три мирных жителя ДНР пострадали. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«На трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Пушилин.

На той же автодороге был тяжело ранен мужчина 1997 года рождения. За его жизнь сражаются врачи Донецка.

В Новоазовском муниципальном округе на автодороге «Новороссия» травмы средней тяжести диагностированы у мужчин 1989 и 1995 г.р. На территории Новоазовского муниципального округа и городского округа Докучаевск зафиксированы повреждения пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей.

Май стал самым «кровавым» месяцем с начала 2026 года по числу мирных жителей, пострадавших от ударов ВСУ. За 31 день мая от атак украинских формирований пострадали 1038 гражданских. Это на 271 человека больше, чем в апреле, и на 237 больше, чем в марте, который до этого считался самым тяжёлым по числу ударов по мирным жителям.

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