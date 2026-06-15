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Убитым в Польше россиянином оказался художник Семен Скрепецкий

ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Убитым в Польше россиянином является художник Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков), сообщает издание Podlaski.info.

Источник: © РИА Новости

Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России.

«Среди бела дня на автостоянке был застрелен 44-летний гражданин России. Убит Семен Скрепецкий — российский художник», — говорится в сообщении.

По данным издания, убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги на территории одного из крупных жилых комплексов.

«Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на оперативную реанимацию, предпринятую медицинскими службами, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось», — говорится в сообщении.

Уточняется, что последние годы Скрепецкий находился за границей, еще несколько дней назад он был в Берлине.