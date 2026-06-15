Убитым в Польше россиянином оказался художник Семен Скрепецкий

Ранее представитель Люблинского воеводства Польши сообщил РИА Новости, что во время уличной стрельбы в Белой Подляске погиб гражданин России.
«Среди бела дня на автостоянке был застрелен 44-летний гражданин России. Убит Семен Скрепецкий — российский художник», — говорится в сообщении.
По данным издания, убийство произошло на улице Теребельской недалеко от улицы королевы Ядвиги на территории одного из крупных жилых комплексов.
«Нападавший подошел к Скрепецкому и с близкого расстояния произвел в его сторону серию выстрелов из огнестрельного оружия. Несмотря на оперативную реанимацию, предпринятую медицинскими службами, спасти жизнь 44-летнего мужчины не удалось», — говорится в сообщении.
Уточняется, что последние годы Скрепецкий находился за границей, еще несколько дней назад он был в Берлине.