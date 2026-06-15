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Два отделения банка загорелись в Туле с разницей в 10 минут

Сразу два банковских отделения загорелись в Туле. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили «Тульские новости» со ссылкой на очевидцев.

Сразу два банковских отделения загорелись в Туле. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили «Тульские новости» со ссылкой на очевидцев.

По информации издания, инцидент произошел на улице Фрунзе в отделении Сбера и на улице Дмитрия Ульянова в Альфа-Банке с разницей в 10 минут. Как сообщили в пресс-службе МЧС, к тушению на улице Фрунзе привлекались три пожарных расчета. Пострадавших нет.

Подробностей о пожаре в отделении второго банка на момент публикации материала не поступало.

7 марта подросток взорвал банкомат в поселке городского типа Путилково в Подмосковье. 16-летний школьник действовал по телефонным указаниям неизвестных. Подростка задержали. В результате пожара, произошедшего в результате взрыва, никто не пострадал.

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