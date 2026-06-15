Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионерка на скутере спровоцировала завал велогонщиков в Германии

В неё врезался велогонщик, после чего рухнули ещё несколько спортсменов.

Источник: Аргументы и факты

В Германии произошёл массовый завал велосипедистов из-за пенсионерки. Видео аварии опубликовал в соцсетях нидерландский велогонщик Паул Врисман.

На кадрах видно, как спортсмены один за другим падают на асфальт, пытаясь объехать препятствие. Организаторы гонки оперативно остановили заезд. Медики оказали помощь пострадавшим велогонщикам, о серьёзных травмах не сообщается. Сама пенсионерка, по предварительным данным, не пострадала.

По его словам, женщина на скутере для маломобильных граждан выехала на трассу, чтобы лучше увидеть гонку. В этот момент на полной скорости в неё врезался Врисман, а затем с ним столкнулись остальные спортсмены.

Ранее гражданин Германии обокрал российскую пенсионерку.