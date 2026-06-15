Пенсионерка на скутере спровоцировала завал велогонщиков в Германии

В Германии произошёл массовый завал велосипедистов из-за пенсионерки. Видео аварии опубликовал в соцсетях нидерландский велогонщик Паул Врисман.
На кадрах видно, как спортсмены один за другим падают на асфальт, пытаясь объехать препятствие. Организаторы гонки оперативно остановили заезд. Медики оказали помощь пострадавшим велогонщикам, о серьёзных травмах не сообщается. Сама пенсионерка, по предварительным данным, не пострадала.
По его словам, женщина на скутере для маломобильных граждан выехала на трассу, чтобы лучше увидеть гонку. В этот момент на полной скорости в неё врезался Врисман, а затем с ним столкнулись остальные спортсмены.
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