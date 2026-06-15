Пушилин: Мирный житель погиб в ДНР из-за атаки дрона ВСУ

Мужчина погиб во время вражеского удара по трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск. Несколькими часами ранее на этой же автодороге крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 года рождения, сейчас за его жизнь борются донецкие медики.