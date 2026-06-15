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Три человека пострадали при атаках ВСУ в ЛНР

В результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Северодонецк и Лисичанск пострадали три человека. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.

«В Северодонецке украинский БПЛА квадрокоптерного типа атаковал гражданский грузовой автомобиль. Два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Ещё один удар вражеского квадрокоптера пришёлся по жилому массиву Лисичанска. Множественные ранения получил пожилой мужчина 1944 года рождения», — говорится в сообщении.

Пожилого мужчину доставили в местную больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атак БПЛА ВСУ погиб один человек, ещё три мирных жителя пострадали. На трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина. На той же автодороге был тяжело ранен мужчина 1997 года рождения. В Новоазовском муниципальном округе на автодороге «Новороссия» травмы средней тяжести диагностированы у мужчин 1989 и 1995 г.р.

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