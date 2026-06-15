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В Туле подожгли два банковских отделения

В двух отделениях банка на Красноармейском проспекте и на улице Фрунзе в Туле произошли возгорания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным МВД по Тульской области, офисы подожгли.

В двух отделениях банка на Красноармейском проспекте и на улице Фрунзе в Туле произошли возгорания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. По данным МВД по Тульской области, офисы подожгли.

В спасательной службе уточнили, что пожар уже потушен. Никто не пострадал. Подозреваемый в совершении преступления задержан, передает ТАСС. Как пишет Telegram-канал Mash, при ЧП на улице Фрунзе случился взрыв.

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