В Подмосковье автобус врезался в здание после ДТП с грузовиком

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Дубне, от удара автобус врезался в здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«Сотрудники подмосковной ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса в городском округе Дубна. Сегодня на 121-м км автодороги А-104 “Дмитровское шоссе” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись грузовая автомашина марки MAN и автобус, который от удара столкнулся со зданием», — говорится в сообщении.
Как добавили в главке, один человек обратился за медицинской помощью. На месте работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства случившегося.