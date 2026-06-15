В Подмосковье автобус врезался в здание после ДТП с грузовиком

«Сотрудники подмосковной ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса в городском округе Дубна. Сегодня на 121-м км автодороги А-104 “Дмитровское шоссе” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись грузовая автомашина марки MAN и автобус, который от удара столкнулся со зданием», — говорится в сообщении.