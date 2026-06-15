Бомбардировщик B-52 разбился после взлета в Калифорнии

Как сообщает пресс-служба базы в X, «экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место происшествия, ситуация развивается». Данных о пострадавших на данный момент не приводится.
Авиабаза Эдвардс находится в пустыне Мохаве на юге Калифорнии, приблизительно в 160 км к северу от Лос-Анджелеса.
B-52 Stratofortress представляет собой американский многоцелевой стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Boeing. Первый полет воздушного судна состоялся в 1952 году, а на вооружение ВВС США оно было принято в 1955-м. Самолет предназначен для нанесения ядерных и обычных ударов на больших дальностях. Экипаж бомбардировщика составляет пять человек. Дальность полета без дозаправки превышает 14 тыс. км.