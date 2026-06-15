Вертолёт с детьми на борту врезался в самолёт во Флориде

Ранее сообщалось, что в США разбился самолёт с парашютистами. Катастрофа произошла в небе над штатом Миссури, недалеко от города Батлер. Воздушное судно только взлетело из местного аэропорта. На его борту находились 11 парашютистов и один пилот. Внезапно самолёт резко сменил курс и упал в районе шоссе. Никто не выжил.