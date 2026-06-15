Два мирных жителя пострадали при ударе БПЛА ВСУ по машине в Белгородской области

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё трое мирных жителей пострадали из-за атак украинских беспилотников в ДНР. По данным главы республики Дениса Пушилина, мужчина погиб на трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск. На этой же дороге тяжёлые ранения получил мужчина 1997 года рождения, ещё двое пострадавших получили травмы средней тяжести на трассе «Новороссия» в Новоазовском округе. Также власти сообщили о повреждении пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей.