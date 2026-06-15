Украинский дрон целенаправленно атаковал местного жителя в Курской области

Ранее сообщалось, что три человека погибли при ночной атаке дронов ВСУ на Тульскую область. Ещё трое жителей получили ранения, среди пострадавших оказался годовалый ребёнок. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что украинские военные ударили беспилотниками по жилому сектору Тулы в ночь на 15 июня. Также дроны атаковали посёлки Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, на местах работали экстренные службы.