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Дом в Орле, повреждённый в результате атаки БПЛА, не был признан аварийным

Повреждённый при атаке беспилотников жилой дом в Орле не получил статус аварийного. К такому выводу пришли специалисты после проведения обследования здания, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Источник: Life.ru

«По итогам обследования вынесено заключение: повреждений, позволяющих признать дом аварийным, не выявлено. Ещё раз прошу муниципалитет максимально внимательно работать по каждой квартире, по каждому человеку», — пишет он.

Напомним, в Орле беспилотник ВСУ атаковал жилое здание, в результате чего погиб один человек, а ещё девять получили ранения. Масштаб разрушений оказался значительным: повреждения получили почти сотня квартир и 40 автомобилей. В повреждённом здании идут аварийно-восстановительные работы. Специалисты приступают к ремонту стен и замене остекления. На полную замену окон потребуется около трёх недель. Следующим этапом станет восстановление лоджий.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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