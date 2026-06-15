Бомбардировщик B-52 потерпел крушение после взлёта в Калифорнии

А ранее вертолёт с детьми на борту врезался в пустой самолёт при вылете из аэропорта Пемброк-Пайнс во Флориде. По предварительным данным, причиной столкновения стала неисправность. Вертолёт задел пустой самолёт, который находился на взлётной полосе. После происшествия два человека получили лёгкие травмы. Двое пассажиров сопроводили пострадавших в больницу.