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Ребёнка в Туле нашли из-за плача под обломками после атаки БПЛА

В Туле сосед спас ребёнка из-под обломков разрушенного при атаке беспилотника дома. Очевидица рассказала, что пострадавшего нашли по плачу.

Источник: Аргументы и факты

В Туле ребёнка, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ, нашли из-за плача под обломками разрушенного дома, рассказала очевидец событий в видеокомментарии, который распространила пресс-служба правительства Тульской области.

«Они бы так не нашли, если бы ребёнок не заплакал. Сосед извлёк из-под обломков», — рассказала женщина.

Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что ночью 15 июня атаке беспилотников подвергся жилой сектор Тулы. В посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения.

Ранее рекордные 62 БпЛА уничтожила ПВО в Тульской области ночью и утром 14 июня.

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