Ребёнка в Туле нашли из-за плача под обломками после атаки БПЛА

В Туле ребёнка, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ, нашли из-за плача под обломками разрушенного дома, рассказала очевидец событий в видеокомментарии, который распространила пресс-служба правительства Тульской области.
«Они бы так не нашли, если бы ребёнок не заплакал. Сосед извлёк из-под обломков», — рассказала женщина.
Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что ночью 15 июня атаке беспилотников подвергся жилой сектор Тулы. В посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили повреждения.
Ранее рекордные 62 БпЛА уничтожила ПВО в Тульской области ночью и утром 14 июня.