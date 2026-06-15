Снова на донышке: у Дианы Шурыгиной прошли обыски

Также в посте утверждается, будто бы Шурыгина уже задержана, о чем, якобы, сообщили криптоинвестору Святославу Гусеву подруга скандалистки и ее бывший тренер. Но это, само собой, ничем не подтверждается. Зато указано, что в прошлом году Шурыгина пыталась обчистить сейф Гусева, вынеся из него вещей на 2 млн рублей.