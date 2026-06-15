Mash: Диане Шурыгиной грозит шесть лет тюрьмы за распространение порнографии

18 мая сообщалось, что Святослав Гусев обвинил Диану Шурыгину в краже вещей, сейфа с деньгами и драгоценностями стоимостью около двух миллионов рублей из квартиры, которую он использовал в качестве склада. По его словам, блогерша украла вещи вместе с ассистенткой Валерией.