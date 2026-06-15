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В Рыбинске продолжается тушение пожара на топливной базе после атаки БПЛА ВСУ

В городе Рыбинск Ярославской области продолжаются работы по ликвидации возгорания на объекте топливной инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, пожар вспыхнул в воскресенье в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата. Целью вражеского дрона стал один из резервуаров с горючим, что и привело к возгоранию.

Источник: Life.ru

На данный момент к тушению пожара привлечены все необходимые силы и средства. Специалисты делают всё возможное, чтобы справиться с огнём.

«Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье. Привлечены все необходимые силы и средства», — сообщил Евраев в «Макс».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате атак БПЛА ВСУ погиб один человек, ещё три мирных жителя пострадали. На трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск погиб мужчина. На той же автодороге был тяжело ранен мужчина 1997 года рождения. В Новоазовском муниципальном округе на автодороге «Новороссия» травмы средней тяжести диагностированы у мужчин 1989 и 1995 г.р.

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