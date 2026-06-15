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Подозреваемого в поджогах офисов двух банков в Туле задержали

Возгорания в двух офисах банков произошли в Туле и, по предварительным данным, возникли в результате умышленных поджогов. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

Возгорания в двух офисах банков произошли в Туле и, по предварительным данным, возникли в результате умышленных поджогов. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.

— В дежурную часть поступило сообщение о возгораниях в офисах двух банков в Туле. По предварительным данным, возгорания произошли в результате умышленных поджогов. 20-летний подозреваемый задержан, — говорится в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сразу два банковских отделения загорелись в Туле. Инцидент произошел на улице Фрунзе в отделении Сбера и на улице Дмитрия Ульянова в Альфа-Банке с разницей в 10 минут.