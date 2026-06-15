Подозреваемого в поджогах офисов двух банков в Туле задержали

Возгорания в двух офисах банков произошли в Туле и, по предварительным данным, возникли в результате умышленных поджогов. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.