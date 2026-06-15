Подозреваемый в поджоге банков в Туле рассказал, что был под воздействием третьих лиц

ТУЛА, 15 июня. /ТАСС/. Житель Тулы, которого задержали по подозрению в поджоге двух офисов банков, рассказал полиции, что находился под воздействием третьих лиц.
«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Тульской области.
В ведомстве добавили, что полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщала, что вечером 15 июня произошло возгорание в офисах двух банков на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте в Туле. Пожары были быстро ликвидированы, пострадавших нет.