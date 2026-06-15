В Курганской области гусеницы гектарами уничтожают листву в берёзовых лесах

В департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона заявили, что держат ситуацию под контролем. Специалисты пояснили, что, хотя гусеницы активно поедают листву, серьёзного вреда самим деревьям они не наносят. В ведомстве также отметили, что в этом году вредители активизировались раньше обычного, поэтому проводить обработку сейчас нецелесообразно. Окончательное решение о мерах борьбы будет принято осенью.