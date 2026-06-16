Автобус в Дубне врезался в здание после ДТП с грузовиком, один человек пострадал

Авария с участием автобуса и грузового автомобиля произошла в подмосковной Дубне, от удара автобус врезался в здание. Один человек обратился за медпомощью. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
— Сотрудники подмосковной ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса в городе Дубне. На 121-м километре автодороги А-104 «Дмитровское шоссе» произошла авария. По предварительной информации, столкнулись грузовая машина марки MAN и автобус, который от удара столкнулся со зданием, — сказано в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В тот же день один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Тюменской области.
ДТП произошло утром на 101-м километре автодороги Р-254. В автобусе в момент столкновения находились 19 пассажиров и два водителя.