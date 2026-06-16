В Крымском районе ввели режим ЧС из-за подтопления территорий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории всего Крымского район в Краснодарского края из-за подтопления территорий и угрозы подтопления ряда населенных пунктов. Об этом сообщили в администрации района.
Ранее в администрации Крымского районе сообщали, что более 4 тыс. га сельхозземель, большая часть из которых (свыше 1,3 тыс. га) засеяна пшеницей, затопило в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань. Вода оказалась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Ранее режим ЧС действовал в крае в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, а также в Славянском районе.
«В Крымском районе введен режим “Чрезвычайная ситуация” на территории всего муниципалитета. Такое решение приняли члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи. Вода из прорана в районе х. Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам. Уже затоплены х. Западный и СНТ “Йодник”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным властей, под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений.