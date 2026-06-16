В Крымском районе ввели режим ЧС из-за подтопления территорий

Ранее в администрации Крымского районе сообщали, что более 4 тыс. га сельхозземель, большая часть из которых (свыше 1,3 тыс. га) засеяна пшеницей, затопило в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубань. Вода оказалась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Ранее режим ЧС действовал в крае в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, а также в Славянском районе.