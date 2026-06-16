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В Калифорнии запретили полеты в радиусе 13 км от авиабазы после крушения В-52

Ограничения действуют для всех типов авиации на высотах до 100 м, сообщил источник в диспетчерской службе.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Полеты всех типов воздушных судов запрещены в радиусе 13 км от авиабазы Эдвардс в штате Калифорния после крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе, отвечающей за авиационный трафик в этом районе воздушного пространства США.

«Полеты всех типов авиации запрещены на высотах до 100 м в радиусе 13 км от авиабазы Эдвардс», — сказал собеседник агентства. Он ранее сообщал ТАСС, что аэродром базы закрыт ориентировочно до 05:00 по всемирному времени (08:00 мск), при возникновении экстренных ситуаций по всем вопросам, связанным с функционированием аэродрома, следует обращаться к его руководству или к диспетчерской службе. Как уточнил источник, расположенный невдалеке от авиабазы региональный аэропорт продолжает работать.

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение после взлета с авиабазы Эдвардс 15 июня. База в штате Калифорния не уточнила причин происшедшего и судьбу экипажа.

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