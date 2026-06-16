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В Рыбинске продолжают тушить пожар на топливной базе

Тушение пожара на топливной базе в Рыбинске продолжается. Возгорание произошло после атаки беспилотного летательного аппарата в воскресенье, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее уточнил глава региона, причиной возгорания стала атака БПЛА Вооруженных сил Украины на резервуар с топливом.

«Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал он на платформе «Макс».

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