В Рыбинске продолжают тушить пожар на топливной базе

Как ранее уточнил глава региона, причиной возгорания стала атака БПЛА Вооруженных сил Украины на резервуар с топливом.
«Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал он на платформе «Макс».
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