На Кубани из-за подтоплений погибли сельхозкультуры на площади 4,7 тыс. га

Ранее в администрации Крымского района сообщали о прорыве дамбы реки Кубань. Вода оказалась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Сейчас, по данным властей, под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. В районе введен режим ЧС. Вода из прорана в районе х. Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам, затоплены х. Западный и СНТ «Йодник».