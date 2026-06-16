На Кубани из-за подтоплений погибли сельхозкультуры на площади 4,7 тыс. га

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сельскохозяйственные культуры погибли на территории Крымского район в Краснодарского края на площади порядка 4,7 тыс. га из-за подтопления территорий. Об этом сообщили в администрации района.
«Общая площадь подтопления земель сельхозназначения в Крымском районе составляет 5,3 тыс. га. Из них гибель зафиксирована на площади порядка 4,7 тыс. га. Большая часть — это озимая пшеница — 1,9 тыс. га», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Как отметили в администрации района, для минимизации последствий на сети оросительных каналов проводятся земляные работы, мощными насосами перекачивают воду. Ширина прорана на 15 июня — порядка 100 м.
Ранее в администрации Крымского района сообщали о прорыве дамбы реки Кубань. Вода оказалась на полях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Сейчас, по данным властей, под угрозой затопления находятся населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений. В районе введен режим ЧС. Вода из прорана в районе х. Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам, затоплены х. Западный и СНТ «Йодник».