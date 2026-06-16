Подозреваемый в поджоге офисов банков в Туле заявил о влиянии третьих лиц

«Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 20-летний туляк. Со слов задержанного, данный поступок он совершил под воздействием третьих лиц», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, 15 июня в Туле с разницей примерно в 10 минут загорелись два отделения банка. Пожары начались в офисах на улице Фрунзе и Красноармейском проспекте. Позднее полиция сообщила о задержании подозреваемого. Возгорания, как сообщалось по предварительным данным, возникли из-за умышленных действий.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.