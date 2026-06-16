Не сдержав эмоций, волгоградка разбила машину бывшего ухажера

По словам 46-летнего еланца, его легковую иномарку во время ссоры изуродовала знакомая. Однако стражи порядка, при выяснении обстоятельств, обнаружили, что в гости к заявителю приезжала его бывшая сожительница. Женщина попросила его о помощи с ремонтом ее машины, но экс-ухажер отказал под предлогом занятости. Тогда просительница вспылила и в ходе ссоры выхватила из багажника своей машины биту. С помощью нее она выместила злость на автомобиле пострадавшего — разбила фару.