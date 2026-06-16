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В Подмосковье автобус врезался в здание после ДТП с грузовиком

В городском округе Дубна Московской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Как проинформировали в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент случился на 121-м километре автодороги А-104 «Дмитровское шоссе».

Предварительно установлено, что столкнулись грузовая машина марки MAN и автобус. От удара автобус отбросило в сторону, и он врезался в здание. В результате аварии за медицинской помощью обратился один человек. На месте происшествия работают инспекторы Госавтоинспекции, которые выясняют все детали случившегося.

Ранее на трассе «Кола» в Ленинградской области произошла смертельная авария. Водитель сбил лося, вышел из машины, не выставив знак аварийной остановки. В это время другой автомобиль — «Хавал» — наехал на лося, потом на стоявший «Рено Дастер», и от удара «Рено» отбросило прямо на его водителя. Тот стоял на дороге и погиб.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.