В Подмосковье автобус врезался в здание после ДТП с грузовиком

Ранее на трассе «Кола» в Ленинградской области произошла смертельная авария. Водитель сбил лося, вышел из машины, не выставив знак аварийной остановки. В это время другой автомобиль — «Хавал» — наехал на лося, потом на стоявший «Рено Дастер», и от удара «Рено» отбросило прямо на его водителя. Тот стоял на дороге и погиб.