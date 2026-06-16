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Мужчина тяжело пострадал при атаке БПЛА на Курскую область

49-летний мужчина пострадал при атаке беспилотника на село Макеево Рыльского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram.

49-летний мужчина пострадал при атаке беспилотника на село Макеево Рыльского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram.

По информации главы региона, пострадавший получил сочетанные осколочные ранения груди, живота, правого предплечья и правой кисти, перелом пальцев правой кисти, а также проникающее ранение живота. Мужчина госпитализирован, он находится в тяжелом состоянии.

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