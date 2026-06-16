Сотрудники «Московской безопасности» отыскали потерявшегося мальчика в Перово

«Специалисты ГКУ “Московская безопасность” напоминают: важно объяснить ребенку, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся. Это могут быть сотрудники полиции, “Московской безопасности”, народные дружинники. Желательно, чтобы ребенок помнил телефоны родителей и знал о месте встречи в людных местах — это необходимо проговаривать с детьми заранее. Не лишним для них и иметь при себе браслет или записку с номерами телефонов взрослых, с кем можно связаться в экстренном случае», — подчеркнули в «Московской безопасности».