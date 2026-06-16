Сотрудники «Московской безопасности» отыскали потерявшегося мальчика в Перово

«Во время патрулирования территории Перовского парка сотрудники ГКУ “Московская безопасность” совместно с народной дружиной заметили мальчика, который выглядел растерянным. Ребенок сообщил, что потерял родителей и не знает, где их искать. Информацию передали администрации парка и сотрудникам охраны. До прибытия родственников мальчик находился под присмотром сотрудников “Московской безопасности” возле главной сцены парка, куда и пришла мама ребенка, которая искала его», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что незадолго до этого сотрудникам «Московской безопасности» удалось успешно разрешить подобную ситуацию. Так, в конце мая во время проведения «Зеленого марафона» в центре столицы сотрудники учреждения оперативно помогли родителям найти своего ребенка, который потерялся среди большого количества участников и зрителей.
«Специалисты ГКУ “Московская безопасность” напоминают: важно объяснить ребенку, к кому можно обратиться за помощью, если потерялся. Это могут быть сотрудники полиции, “Московской безопасности”, народные дружинники. Желательно, чтобы ребенок помнил телефоны родителей и знал о месте встречи в людных местах — это необходимо проговаривать с детьми заранее. Не лишним для них и иметь при себе браслет или записку с номерами телефонов взрослых, с кем можно связаться в экстренном случае», — подчеркнули в «Московской безопасности».