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Ребёнка, пострадавшего при атаке БПЛА ВСУ в Туле, спас сосед из-под обломков

Сосед спас ребёнка из-под обломков разрушенного дома после атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Туле. Об этом рассказала очевидец событий в видеокомментарии, который распространила пресс-служба правительства Тульской области.

Источник: Life.ru

По словам женщины, ребёнка смогли найти благодаря плачу. Сосед услышал его и достал пострадавшего из-под завалов.

«Они бы так не нашли, если бы ребёнок не заплакал, сосед извлёк из-под обломков», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что атаке беспилотников в ночь на 15 июня подвергся жилой сектор Тулы. По данным губернатора Дмитрия Миляева, в посёлках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько частных домов и коммерческих объектов. Предварительно, три человека погибли, ещё трое пострадали, среди них годовалый ребёнок.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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