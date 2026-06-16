В Калифорнии закрыли авиабазу Эдвардс после крушения бомбардировщика B-52

Согласно опубликованным авиационным уведомлениям NOTAM, аэродром закрыт до утра 16 июня. Взлётно-посадочная полоса 23L выведена из эксплуатации на неопределённый срок. Для решения экстренных и служебных вопросов предусмотрено согласование через командный пункт базы. Кроме того, в районе базы установлен временный запрет на полёты на высотах до 10 тысяч футов. Исключения допускаются только с разрешения диспетчерской вышки Эдвардс.