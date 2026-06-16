В Калифорнии закрыли авиабазу Эдвардс после крушения бомбардировщика B-52

«Аэродром закрыт, все прибывающие самолёты перенаправляются. Действие всех некоммерческих пропусков для посетителей приостановлено до дальнейшего уведомления, чтобы персонал объекта мог полностью сосредоточиться на проведении аварийно-спасательных работ», — говорится в заявлении пресс-службы авиабазы.
Согласно опубликованным авиационным уведомлениям NOTAM, аэродром закрыт до утра 16 июня. Взлётно-посадочная полоса 23L выведена из эксплуатации на неопределённый срок. Для решения экстренных и служебных вопросов предусмотрено согласование через командный пункт базы. Кроме того, в районе базы установлен временный запрет на полёты на высотах до 10 тысяч футов. Исключения допускаются только с разрешения диспетчерской вышки Эдвардс.
После аварии также введены ограничения на использование воздушного пространства в районе Эдвардс. Как сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе, воздушным судам запрещено выполнять рейсы в радиусе около 13 километров от авиабазы. Ограничения распространяются на все типы летательных аппаратов.
Напомним, стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлёта с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния. Экстренные службы быстро прибыли на место инцидента. Авиабаза Эдвардс — важный центр испытаний американской авиации. Здесь ВВС США и НАСА тестируют новые и перспективные летательные аппараты.
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