Евраев: в Рыбинке продолжают тушение пожара на топливной базе

ТУЛА, 16 июня. /ТАСС/. Тушение пожара на топливной базе в Рыбинске Ярославской области продолжается. Возгорание произошло в результате атаки БПЛА ВСУ 14 июня, сообщил в своем канале в «Максе» глава региона Михаил Евраев.
«Продолжается тушение пожара на топливной базе в Рыбинске. Возгорание произошло после вражеской атаки БПЛА в воскресенье. Привлечены все необходимые силы и средства», — написал он.
Ранее сообщалось, что на промышленном объекте по хранению топлива под Рыбинском произошло возгорание, специалисты отобрали пробы воздуха на содержание загрязняющих веществ возле жилых домов вблизи топливохранилища, превышения нормативов загрязняющих веществ в воздухе не выявлено. Также было зафиксировано выпадение осадков с нефтепродуктами в Рыбинском, Некоузском, Мышкинском и Брейтовском округах Ярославской области.