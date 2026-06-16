Восемь человек погибли в результате крушения B-52 в Калифорнии

Данных о причинах крушения не приводится.
«Первоначальные данные указывают на то, что выжить в крушении было невозможно», — говорится в заявлении американской авиабазы Эдвард.
Ранее стало известно, что самолёт разбился после взлёта. На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб.
Авиабаза Эдвардс в американском штате Калифорния приостановила работу после крушения стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Согласно администрации, объект останется закрытым как минимум девять часов, а все прибывающие воздушные суда перенаправляются на запасные площадки.
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