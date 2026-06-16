В США заявили, что выживших в результате крушения бомбардировщика В-52 нет

«Бомбардировщик ВВС США В-52 Stratofortress, на борту которого находились восемь человек, выполнял плановый испытательный полет и потерпел крушение вскоре после взлета в 11:20 по местному времени (21:20 мск — прим. ТАСС). По предварительным данным, выжить при крушении было невозможно», — указывается в заявлении.