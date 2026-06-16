В США заявили, что выживших в результате крушения бомбардировщика В-52 нет

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /ТАСС/. Восемь человек находились на борту разбившегося в американском штате Калифорния стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress, выживших, по предварительным данным, нет. Об этом говорится в заявлении авиабазы Эдвардс.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что восемь человек, предположительно, погибли в результате катастрофы.
«Бомбардировщик ВВС США В-52 Stratofortress, на борту которого находились восемь человек, выполнял плановый испытательный полет и потерпел крушение вскоре после взлета в 11:20 по местному времени (21:20 мск — прим. ТАСС). По предварительным данным, выжить при крушении было невозможно», — указывается в заявлении.
Как отмечается, на месте аварии работают экстренные службы. Причины катастрофы расследуются.